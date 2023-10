Kramarić definitivno ne može na Turke i Velšane, Hrvatska čeka i druge ozlijeđene

Prije nego se hrvatska reprezentacija okupi za utakmice protiv Turske i Walesa u kvalifikacijama za Euro 2024., dolaze nove vijesti koje umanjuju mogućnost Zlatka Dalića da na teren šalje najjače snage.

Nakon što se od Vatrenih oprostio Marko Livaja današnjom objavom da više neće igrati za reprezentaciju, u još većem fokusu je stanje u napadu, a tu je udarila i nova briga s obzirom na to da je težina ozljede Andreja Kramarića takva da se na njega ne može računati za dolazeće utakmice.

Kramarić nije mogao biti u akciji u dresu svojeg Hoffenheima u jučerašnjoj pobjedi nad Werderom u Bremenu u njemačkom prvenstvu, a stanka se produžuje i u reprezentativnim nastupima.

U Kramarićevom slučaju, prisilna stanka traje zbog toga što se mora oporaviti od rupture mišića, kako su objavile Sportske novosti. Stanka će se produžiti i u utakmicama u četvrtak protiv Turske u Osijeku i iduće nedjelje protiv Walesa u Cardiffu.

S obzirom na ovosezonske zabijene golove i stvaranje šansi za suigrače u dresu Hoffenheima, Kramarićev izostanak je ozbiljan udarac za Vatrene, ali nije jedini.

Andrej Kramarić is leading the league in chances created.

Reminder that across all competitions this season including the NT, he has contributed in 8/9 games this season and currently has 7 consecutive games with G/A.

4 goals in Bundesliga, 1 assist, 100% penalty conversion. 🚨 pic.twitter.com/ElrmSwX1rj

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) September 30, 2023