KRALJEVSKI KLUB: Kovačića ne prodajemo, ali ne znamo hoćemo li ga vratiti

Europski prvak Real Madrid ne namjerava prodati Matea Kovačića no povratak hrvatskog nogometnog reprezentativca na Santiago Bernabéu ovog ljeta i dalje je neizvjestan, rekao je u ponedjeljak dužnosnik Real Madrida.

„U našem planu nije njegova prodaja“, rekao je Hini klupski dužnosnik zamolivši da ostane neimenovan. Međutim, povratak 24-godišnjeg veznog igrača u klub u kojem je igrao od ljeta 2015. do ljeta 2018. godine neizvjestan je.

„To će ovisiti o puno stvari“, napomenuo je dužnosnik. Među tim stvarima je plan povratnika na klupu Real Madrida, Zinedine Zidana, koji još uvijek nije odredio igračku križaljku za iduću sezonu, eventualna Kovačićeva želja da se vrati u Madrid, te kazna FIFA-e nametnuta Chelseau zbog koje u iduća dva prijelazna roka ne smije registrirati nove igrače.

Kovačić je prošlo ljeto inzistirao na odlasku iz Madrida kako bi negdje drugdje igrao više, pa ga je Real Madrid posudio na godinu dana u Chelsea. Ta posudba istječe 30. lipnja a Chelsea nema automatsko pravo otkupa ugovora.

Iz Kovačićevih izjava engleskim medijima dalo se naslutiti kako ne bi imao ništa protiv ostanka u Londonu. Chelsea je, međutim, kažnjen zabranom dovođenja igrača na ljeto i zimu no uložio je žalbu pa se čeka konačna presuda.

U subotu je pak španjolska radijska postaja Cadena SER izvijestila kako je Atlético Madrid zainteresiran za njega no da ga Real Madrid ne želi prodati. „Ne znamo za nikakav interes Atlética no nemamo ga u planu prodati”, rekao je dužnosnik Real Madrida. Glasnogovornik Atlética nije odgovorio na upit do objave ove vijesti.

Kovačić je za Chelsea, petoplasiranu momčad engleskog prvenstva, odigrao 44 utakmice pri čemu je dva puta asistirao. Još uvijek nije uspio zatresti mrežu. Za Real Madrid je bio upisao 109 nastupa uz tri gola i osam asistencija. Zidane, koji je prošli mjesec opet preuzeo vođenje Real Madrida, ranije je u formaciji 4-3-3 prednost na sredini terena davao Luki Modriću, Casemiru i Toniju Kroosu. Do kraja španjolskog prvenstva u kojem Real Madrid zauzima treće mjesto ostalo je pet utakmica.

Engleske novine Daily Mail izvijestile su prije pet dana kako je Kovačić u pregovorima s ruskim Zenitom. Njegov zastupnik Nikky Vuksan u ponedjeljak nije odgovorio na upit. Mateo Kovačić nije bio dostupan za komentar.