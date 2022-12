KRALJ NOGOMETA IMAO JE BURAN LJUBAVNI ŽIVOT: Ženio se tri put, a jednu kćer nije priznao

Kao i većina igrača koji dolaze iz Brazila i Južne Amerike i Pele je imao buran život izvan nogometa, a njega je svaka kćer željela za muža, majka za zeta i kako je sam rekao; ‘Nije želio biti Pele, ali je morao zbog Brazila’.

Kao i većina nogometaša Pele je bio poželjan, a i sam se nije libio upuštati u avanture pa je tako nakon vez s čistačicom dobio kćer Sandru Machado 1964. godine, koju nije priznao, ali je na kraju sud 1996. godine presudio u korist žene, koja je 2006. godine umrla od raka sa smo 42. godine.

Machado je od cijelog spora napisala knjigu “Djevojka koju kralj nije želio”, a njegovi unuci su mu zamjerili da ih je “napustio intelektualno, moralno i materijalno”.

O primeiro encontro da Rainha Xuxa com o Rei Pelé aconteceu quando eles fizeram essa capa para a revista Manchete, em 1980. pic.twitter.com/uWRVCGK0vc

Tri braka

Prvi zakonski brak Pele je imao s Rosemeri Cholbi, a par se oženio 1966. godine i iz njega ima troje djece, dvije djevojčice, Kely Cristina i Jennifer te dječaka Edinha, a par se razveo dok je Pele igrao za ‘Cosmos’ u New Yorku početkom osamdesetih prošlog stoljeća.

U to je vrijeme Pele također dobio kćer Flaviu, plod izvanbračne veze 1968. godine s novinarkom Lenitom Kurtz, koju će priznati 2002. godine.

Nakon razvoda Pele se zaljubio u Xuxu, mladu manekenku, hodali su gotovo sedam godina, ali Xuxa je rekla da je veza prekinuta jer više nije bilo ljubavi.

Drugi brak, sa psihologinjom i pjevačicom gospela, Assirijom Lemos Seixas, počeo je 1994. godine, a dvije godine kasnije dobili su blizance Joshuu i Celeste, a par se razišao nakon trinaest godina braka. Njegova bivša supruga je 2020. godine pokrenula pravni postupak zbog neplaćanja alimentacije.

Pele se po treći put oženio sa 75. godina Marciom Cibele Aoki, 42-godišnjom poslovnom ženom, koju je upoznao u New Yorku 1980-ih, a zatim se ponovno sreo u dizalu u Sao Paulu 2010. Treći brak je Pele opisao kao “definitivnu ljubav”.

ESPOSA DO PELÉ: conheça Márcia Aoki, terceira esposa de Pelé, que acompanha Rei do Futebol no hospital

Ajuda aí, nos segue!#futebol #selecaobrasileira #copadomundo #brasileirao #pentacampeaohttps://t.co/3wMeifFKkS

