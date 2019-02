KRAJ VELIKE SPORTSKE TRAGEDIJE! Potvrđen je najgori scenarij: Tijelo izvučeno iz olupine pripada Sali

Engleska policija u Dorsetu pronašla je tijelo jednog od dvojice putnika u zrakoplovu Piper Malibu koji je prethodnog ponedjeljka nestao s radara u visini engleskog Kanala. Nakon izvlačenja iz trupa aviona, postalo je jasno da se radi o nogometašu koji se iz Nantesa vraćao u Cardiff – Emilianu Sali.

Mladi nogometaš je tako i službeno pronađen nakon desetak dana agonije kroz koju je prolazila njegova obitelj, zajedno s prijateljima iz svijeta sporta. Neki od njih su čak financirali i privatne istražitelje, nakon što su službene engleske vlasti htjele obustaviti istragu uslijed neuspješne potrage.

Podsjetimo, Argentinac je bio na povratku iz Nantesa, nakon druženja u klubu s bivšim suigračima prije no što se kobnim letom pokušao vratiti u Cardiff. I sam je u svojoj posljednjoj glasovnoj poruci upućenoj roditeljima rekao da će se zrakoplov u kojem su bili on i pilot David Ibbotson vjerojatno raspasti.

Sala je za 15 milijuna funti prešao iz Nantesa u Cardiff, a sada se lubovi spore oko toga trebaju li Velšani platiti Salu ili ne.

Police have formally identified his body after recovering it from the airplane wreckage earlier this week. pic.twitter.com/V6AzThuhPY

Breaking: @dorsetpolice confirm body recovered from plane in English Channel is @CardiffCityFC striker Emiliano Sala.

Dorset police: “The families of Mr Sala and Mr Ibbotson have been updated with this news and will be supported by specially-trained liaison officers.”

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 7 February 2019