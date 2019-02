KRADU NAS BESRAMNO! Trener milanskog diva poludio nakon jedanaesterca u 101. minuti: ‘Išla je u prsa!’

U nedjeljnom susretu 25. kola talijanske lige na stadionu Artemio Franchi odigrali su Fiorentina i Inter utakmicu sa šest pogodaka. Bilo je 3:3, a konačan rezultat postavljen je, vjerovali ili ne, u 101. minuti utakmice. Ona je dakle, bila prvenstvena, nije bilo potrebe za produžetkom. Inter je vodio i u desetoj minuti sudačke nadoknade, ali ne i u posljednjoj, jedanaestoj.

Dogodio se tada jedanaesterac za domaćina. Akcija je krenula od ubačaja Federica Chiese, koji je po mišljenju Interovih igrača i navijača najprije, da bi uopće došao do pozicije za ubačaj, napravio faul nad jednim Interovim igračem. Međutim, lopta je letjela, da bi na koncu u prsa (ili ruku?) pogodila gostujućeg D’Ambrosija. Sudac utakmice Rosario Abisso pokazao je na bijelu točku misleći da je D’Ambrosio igrao rukom, a onda je i VAR potvrdio njegovu odluku.

Na svim usporenim snimkama jasno se vidi da lopta nije pogodila D’Ambrosija u ruku, već u tijelo, pa je Abisso napravio veliku pogrešku. Međutim, s druge strane, da je poništio svoju odluku doslovce ne bi mogao izaći iz Firence jer je već tijekom meča dva puta koristio VAR protiv domaćina. Prvo je dosudio penal za Inter nakon nenamjernog igranja ruke Edimilsona Fernandesa za 1:3, a potom poništio gol Cristiana Biraghija za 2:3 zbog dvojbenog prekršaja Muriela nad Škrinjarom…

“Ma bilo je čisto, lopta ga je pogodila u grudi i tu nema rasprave. Svi su to jasno vidjeli i kada je VAR to pokazao vidjelo se gdje ga je lopta pogodila. Sada ljudi pričaju kako Spalletti treba dobiti otkaz, a nitko ne govori o tome da na ovakve načine i krađe cijelu sezonu ostajemo bez bodova. Ovo se desilo pred našim zdravim očima i nema nikakve šanse, niti mogućnosti da je bio penal. VAR je važan instrument, ali ga suci moraju naučiti koristiti. Jednostavno, ovdje nema priče ‘možda’, potencijalno je bio penal, nema rasprave i sve je jasno”, bjesnio je trener Intera nakon utakmice, baš kao i navijači milanskog kluba na društvenim mrežama.

IT HIT THE CHEST!

Inter are furious.

Referee Abisso gifted a penalty to Fiorentina: Champions race hits an obstacle.

Inter allowed the first goal within seconds but then made a 3-1 comeback. In the final minutes came the goal of Muriel and Veretout. pic.twitter.com/btSytiXLJK

— FedeNerazzurra (@_FedeNerazzurra) February 25, 2019