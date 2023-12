Kovaču i dalje visi posao, a u goste mu dolazi najteži suparnik

Bivši izbornik hrvatske reprezentacije i trenutni trener bundesligaša Wolfsburga Niko Kovač, proživljava veliki pritisak na klupi kluba iz ‘vučjeg grada’, uzrokovan serijom loših rezultata, koje je nakratko prekinula prošlotjedna pobjeda kod Darmstadta.

Serija od šest poraza u zadnjih osam utakmica u Bundesligi i ispadanje iz Kupa, jako su razočarale navijače Wolfsburga i počele su glasine kako bi Kovač mogao odletjeti s klupe njemačkog prvoligaša.

I baš u takvom, napetom trenutku u goste Wolfsburgu dolazi prvak Bayern, ali iako se pisalo kako će sljedeća dva susreta odlučiti o sudbini hrvatskog stručnjaka, Kicker je izvijestio kako Kovaču posao ne ovisi o ishodu susreta s Bavarcima.

Niko Kovač on tomorrow’s game: “We don’t need to discuss the fact that Bayern is the best team in Germany. They have immense strengths – especially up front with high individual quality, it won’t be easy for us tomorrow. I’d say it’s a ‘bonus game’. Nobody expects anything from… pic.twitter.com/bkMrbS9WPw

