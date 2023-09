Kovačićeva ozljeda teža nego što se mislilo, neće igrati niti protiv Zvezde

Prenatrpanost rasporeda tijekom sezone postala je alarmantna, igrači koji su na popisu reprezentativaca i koji stalno igraju za klubove nemaju niti par dana odmora između utakmica, a sve to dovodi do velikog broja ozlijeđenih igrača.

Kao i svi, tako i Pep Guardiol muku muči s ozlijeđenim igračima, nije jedini, gradskom rivalu Unitedu nedostaje 10 igrača, a u utorak na Etihad od 21 sat dolazi Crvena Zvezda, koja bi rado odigrala barem neriješeno na otvaranju skupine Lige prvaka protiv Manchester Cityja.

Trupe Guardiole ostvarile su svih pet uvodnih pobjeda u Premiershipu, ali City već neko vrijeme ne može računati na de Druynea, Stinesa, Gealisha i našeg Matea Kovačića.

Svi su se u Cityju nadali kako će Kovačić biti spreman za napore u Premierligi, nakon što nije zaigrao za reprezentaciju hrvatske protiv Latvije i Armenije, ali izgleda kako je Kovina ozljeda ipak teže naravi.

Pep Guardiola is back at Manchester City after missing their last two games to undergo emergency back surgery 🙏 pic.twitter.com/ieKBwEdogB

— GOAL (@goal) September 14, 2023