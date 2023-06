Kovačić sve bliže Guardioli: ‘Ostali su još samo detalji’ Transfer na pomolu, evo kad se očekuje kraj priče

Na izlaznim vratima u Chelseaju, Mateo Kovačić je sve bliže potvrdi ostanka u Engleskoj, s nastavkom puta u dresu Manchester Cityja. Kako tvrdi Fabrizio Romano, najpoznatiji svjetski pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu, ostali su još samo detalji za završetak ove priče.

“Ostali su još samo detalji, dogovor s Chelseajem se napokon čini pred realizacijom”, piše talijanski novinar.

“City vjeruje da će sve biti riješeno i ‘zapakirano’ ovog tjedna”, dodao je Romano u objavi na Twitteru.

“Osobni uvjeti su bili dogovoreni prije dva tjedna, Kovačić želi u City”, naglasio je poznati pratitelj zbivanja na nogometnoj ‘tržnici’.

Manchester City are closing in on Mateo Kovacić deal — it’s matter of details as the agreement with Chelsea looks finally imminent. 🚨🔵🇭🇷 #MCFC

Understand City are convinced to get it done and sealed this week.

Personal terms agreed two weeks ago, Kovacić wants Man City. pic.twitter.com/FksQYnbkKx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2023