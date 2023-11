Kovačić otkrio što je zažalio kada je prešao u City kod Guardiole

Iako je vjerojatno Mateo Kovačić očekivao kako će u ovom periodu boraviti među reprezentativcima i pripremati se za oglede protiv Latvije i Armenije, ozljeda je udaljila našeg veznjaka s terena na otprilike mjesec dana.

Od kada je ljetos prešao iz Chelseaja u Manchester City, Kovačić dobiva jako puno prilika kod Pepa Guardiole, naročito kako se na samom početku kampanje ozlijedio De Bruyne.

Do sad je Mateo nastupio u 14 utakmica, u kojima je prosječno igrao 68 minuta, a od dolaska među Građane Kovačić je za Daily Mirror otkrio za čime žali od kada je prešao iz Londona u Manchester kod Gurdiole.

Žali zbog toga

Ono za čime Kovačić najviše žali od kada je prešao u City je što to nije učinio prije i žao mu je što ga Guardiola nije ranije trenirao:

“Nevjerojatno je, ali i teško jer učim puno novih stvari, a volio bih da sam ih naučio ranije u karijeri. Nikad nije kasno za učenje, a ja sam sretan što učim od njega. Volio bih da mi je netko to sve ranije rekao. Uživam u tome, iako mi je na početku bilo teško shvatiti što točno želi.

“Ja volim puno trčati po terenu, ali rekao mi je da se smirim i da to ne radim toliko. Zbog toga sam istovremeno ostao u čudu i bilo mi je drago”, objašnjava Mateo kako je kada te trenira možda i najbolji svjetski stručnjak.

Mateo Kovacic: “I’m learning a lot of new things and I would have loved to come at an earlier age to learn…” pic.twitter.com/EZZcpzSh5O

