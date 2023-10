Kovačić imao brutalan potez u derbiju, ovo se rijetko viđa od Matea

Mateo Kovačić je danas sudjelovao u porazu Manchester Cityja na gostovanju u derbiju osmog kola engleskog Premiershipa, s 1:0 u korist Arsenala u Londonu, a u susretu u kojem je bio u početnom sastavu i igrao je do sredine drugog poluvremena, najviše su odjeknule dvije situacije zbog kojih je prijetilo isključenje.

Prva od njih izazvala je više rasprave. Dogodila se u 28. minuti kada je Kovačić imao brutalan potez, kakav se od njega ne viđa često, sa startom kojim je mogao ozlijediti norveškog veznjaka Martina Odegaarda, kapetana Arsenala. Postojala je mogućnost da Kovačić dobije izravni crveni karton, no prošao je samo sa žutim.

Start pogledajte – ovdje.

Komentirajući Kovačića, slavni nekadašnji danski golman Peter Schmeichel je na BBC-u imao stav da Pep Guardiola mora reagirati na ono što radi 29-godišnji Vatreni.

“Ne znam što se događa s Kovačićem, treba ga izvući na poluvremenu”, rekao je slavni Danac, dugogodišnji čuvar mreže Manchester Uniteda.

Yes, that should have been a red card for Kovacic pic.twitter.com/yCOn7glDNg

— Has the Referee or VAR made a poor decision? (@PoorEPLreferees) October 8, 2023