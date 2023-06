Kovačić ide u City, zna se i koliko će Chelsea zaraditi: Vatrenog čekaju u Manchesteru, javio se poznati novinar

Završena je jedna od zvučnih ovoljetnih priča o transferu hrvatskog reprezentativca, ona povezana s Mateom Kovačićem. Kako tvrdi Fabrizio Romano, najpoznatiji svjetski pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu, više nema natrag, Kovačić je novi igrač Manchester Cityja u koji dolazi iz Chelseaja.

“Ekskluzivno, Mateo Kovačić dolazi u Manchester City iz Chelseaja, odšteta je dogovorena, posao je dovršen”, objavio je Romano na Twitteru, dodajući i svoju uobičajenu frazu dok izvještava o transferu koji je dovršen: “Here we go!” U prijevodu: “Idemo!”

Talijanski novinar dodao je i da Kovačiću sada slijedi liječnički pregled u Manchesteru, a nakon njega, i službeno će biti novi igrač momčadi Pepa Guardiole.

EXCL: Mateo Kovacić joins Manchester City from Chelsea, fee agreed and done deal — here we go! 🚨🔵 #MCFC

Agreement between clubs just reached for £30m fee.

Personal terms agreed two weeks ago, Kovacić only wanted Man City.

Medicals in the next days.

New midfielder for Pep 🇭🇷 pic.twitter.com/cXU7ZDSKMf









— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023