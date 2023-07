Kovačić će biti novi vođa Vatrenih: Pod Guardiolom samo mu je nebo granica

Mateo Kovačić krenuo je u novu avanturu u svojoj karijeri, ali ovaj put dolazi kod možda najvećeg trenera 21. stoljeća, Pepa Guardiole, koji u Vatrenom vidi odličnog suigrača De Bruyneu u sredini novog Cityja.

Mateo ima iskustvo igranja u vrhunskim klubovima Italije, Inter, Španjolske, Real Madrid i Engleske, Chelsea, ali u ovom trenutku Manchester City je kategorija više, baš zbog Pepa.

City je prvak Europe, Engleske, osvajač Kupa i takav klub u naponu snage, s Haalandom, De Bruyneom, Guariolom i ostalima posegnuo je za Kovačićem, kao idealnim rješenjem za sredinu terena.

Takav rasplet događaja jako veseli i Zlatka Dalića, koji će u Kovačiću imati igrača koji je ispunio sav svoj potencijal i koji je prirodna zamjena Luke Modrića sa svojih 29. godina.

Uvijek pod povećalom

Mateo Kovačić je uvijek bio pod povećalom kada bi nastupao za Vatrene, a često se znalo govoriti kako ne igra onako kako bi mogao te da ne koristi svoj pun potencijal.

Taj potencijal vodio ga je od Dinama, preko Intera, Reala i Chelsea do Cityja i Mateo je rastao sa svakim novim klubom, što je na kraju bilo i vidljivo u njegovim izvedbama u reprezentaciji.

Guardiol je odmah startao Kovačića na pripremnim utakmiciama Cityja, tako i protiv Bayerna, koju su Građani dobili 2:1, a po izvještajima Mateo je baš ono što je Pep želio.

🚨 Phil Foden on Mateo Kovacic:









🗣️ “He has come straight into the team and he has fitted in really well. He is aggressive in the challenge and good at getting out of tight situations. I’m really excited to play with him…”

— 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥 (@Doozy_45) July 26, 2023