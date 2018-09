KOVAČ ŠOKIRAO IZJAVOM: Otkrio tajnu uspjeha i da Modrić za njega nije najbolji na svijetu

Ovo nitko nije očekivao

Niko Kovač tek je pošteno zagazio u svoje trenerske godine, a već šefuje na klupi velikog Bayerna, čiji dres je nekada nosio. Hrvat je posao dobio nakon što je Eintracht doveo do naslova prvaka nakon 30 godina i to pobjedom nad Bavarcima.

Sada je napokon otkrio tajnu svog uspjeha.

“Pokušavam suosjećati s igračima i pronaći rješenje za slučaj. Jednom možeš biti emotivan, ali moraš biti svjestan da izjava ili kritika utječe na nekoga. Tu moraš znati razliku. Kao igrač i na početku kao trener naučio sam da ne reagiraju svi jednako. Kao igrač, uvijek sam želio da trener sve nas tretira jednako. Ali zaboravi to! Pomaže mi što imam hrvatske korijene, a odrastao sam u Njemačkoj jer imam dva mentaliteta i mogu bolje razmišljati. Naučio sam mnogo o različitostima u Frankfurtu, različitosti čine život zanimljivim”, kazao za Goal.

Kovaču u Bayernu nije lako jer radi s mnogo zvijezdi, koje nisu tamo da bi sjedile na klupi. Kako je to riješio?

“Igrati na vrhunskoj razini svaki treći dan nije moguće, to znam i ja i igrači. Nitko se ne treba pretvarati. Treba razgovarati, a mi to radimo svaki dan. I dogodi se ono što im kažem. Ako igrač zna da će igrati za vikend, ali izostati idući tjedan, može se unaprijed pripremiti na to. Najgore je kad u nekom trenutku igrač kalkulira kako će izdržati 90 minuta. Ako samo želi izdržati, onda neće istrčati ili će zakasniti u duel. Oni koji igraju moraju biti 100 posto fokusirani. Ključ svega je ljudski odnos. Svaki je igrač osjetljiv, svaki dan drugačiji. Ako igrač, primjerice, ima osobne probleme ili je loše spavao, pokušavam mnogo razumjeti neverbalnom komunikacijom, ne moraš nužno razgovarati s nekim da bi znao što se događa. Ali ravnopravan razgovor danas je najvažniji.”

Nakon što je kratko objasnio promjene koje uvodi u igru Bayerna i analizirao situaciju u Bundesligim upitan je i tko je najbolji nogometaš svijeta. Mnogi su vjerovali da će izreći Modrićevo ime, ali nije.

“Naravno, ofenzivni igrači su pod većom pažnjom, zabijaju lijepe golove i to ljudi pamte. Htio bih da se igrači koji nisu u prvom planu više spominju. Ipak, za mene je Lionel Messi najbolji, bio zadnjih godina i bit će ubuduće. Ronaldo je također svjetska klasa, njegov me stil impresionira i to nije urođeno nego istrenirano. Ima puno igrača s prirodnim talentom, ali moraš ga razvijati, a to Ronaldo radi fantastično. Mohamed Salah i Luka Modrić imali su odličnu sezonu, ali što si dalje po poziciji, manje si pod reflektorima. No pojedinačna klasa odlučuje utakmice”, rekao je Niko Kovač.