KOVAČ REKONSTRUIRA BAYERN! Klub mijenja politiku, ugledni list upozorava: ‘Velikani su u strahu’

Bayern je kao i većina njemačkih klubova do sada držao do neke tradicije koja se ponajprije odnosila na to da se ne dovode igrači za ogromne novčane svote. Međutim, Bayern bi mogao promijeniti klupsku politiku i prekršiti tradiciju.

Na meti Bayerna je Lucas Hernandez koji bi u Munchen trebao stići za rekordnih 80 milijuna eura iz Atletico Madrida. Francuski branič velika je želja brojnih velikana, ali Bayern je odlučan u namjeri da ga dovede već ove zime.

“Tržište je poludjelo, događaju se nevjerojatne stvari i Bayern u tome neće sudjelovati”, rekao je čelnik Bayerna Uli Hoeness lani kada je Neymar prešao u PSG za 222 milijuna eura i time postavio svjetski rekord.

Bayern bi sada mogao srušiti klupski rekord s Hernandezom, a zanimljivo je kako nitko iz kluba nije demantirao tu informaciju. Predsjednik Karl-Heinz Rummenigge rekao je da ne može ništa potvrditi niti demantirati, dok je Atleticov direktor Andrea Berta rekao da se to pitanje mora adresirati na Rummennigea, dakle opet nema demantija.

Španjolska Marca tvrdi kako je taj transfer tek početak Bayernove nove ere, rastrošne ere. Bayern realno ima momčad prepunu veterana. Čak osmorica igrača koja su pokorila Europu prije šest godina pod Heynckesom i danas igraju u prvoj momčadi. Neuer, Rafinha, Boateng, Alaba, Javi Martinez, Ribery, Robben i Muller. Od svih navedenih samo Muller ima manje od 30 godina.

Kovač je doveden kao svježa trenerska krv, ali klub mu nije doveo pojačanja, što ne znači da neće. Bayern bi tek sada trebao krenuti u rekonstrukciju. Već je poznato kako će klub vjerojatno u sljedeća dva prijelazna roka napustiti Robben, Ribery i Hummels, a da će Bayern graditi novu ekipu oko Sulea, Kimmicha, Gnabryja i Goretzke.

No, Bayern se, ako je vjerovati Marci, planira uključiti u utrku za zvijezdama i neće im biti problem platiti ih.

“Velikani moraju strahovati jer Bayern ponovno ulazi u borbu za najveće zvijezde”, poruka je Marce.