KOVAČ PROGOVORIO O RAZLOZIMA KRIZE U BAYERNU: Nećete vjerovati tko je krivac

Niko Kovač snažno je krenuo u sezonu su Bayernom i vrlo brzo proglašen je novom zvijezdom Bundeslige. Nažalost, nije dugo potrajalo, a bavaski klub ušao je u crni niz, zbog kojeg su njemački mediji već smjenjivali hrvatskog trenera.

Prošlo je sada točno šest mjeseci otkako je Kovač preuzeo klub i za to kratko vrijeme s njima je prošao sve faze, barem tako tvrdi službena stranica kluba.

“Bilo je emocionalno i nikako nije bilo dosadno. Bilo je puno dobrih razdoblja, ali morali smo se nositi i s nekim težima. Ukupno gledano, na dobrom smo putu i ukupna ocjena je pozitivna. Bayern je neporažen u fazi po skupinama Lige prvaka po prvi put u deset godina, napredujemo u Njemačkom kupu i smanjili smo zaostatak u Bundesligi”, krenuo je Kovač pa nastavio o razlozima krize u klubu:

“Željeli smo dobro krenuti, naporno smo za to radili u pripremi sezone. Dominirali smo utakmicama, dečki su se željeli dokazati novom treneru. Izvedbe na treninzima i u utakmicama bile su moćne. Potom je, nažalost, uslijedilo neplodno razdoblje. Trenersko osoblje mnogo je razmišljalo zbog čega je do toga došlo. Možda smo si dopustili da na nas prejako utječe razmišljanje da smo nepobjedivi, da ćemo ponovno osvojiti prvenstvo s velikom bodovnom razlikom. To vam se uvuče u podsvijest, svi onda počnu pružati jedan-dva posto manje i to u zbroju nije dovoljno. Bundesliga je ove sezone jača nego prošle, zato smo se morali boriti”, objašnjava Kovač koji se i sam našao na udaru kritika.”

Kritike njemačkih medija pokušao je držati što dalje od sebe kako bi mogao i dalje neovisno razmišljati o treninzima i igri, a sada kaže kako je napredak vidljiv.

“Mislim da je vidljivo da je svaki dan, svaki tjedan, svaki mjesec bio od koristi u razvoju svakog igrača, a posebice onih mlađih. Napredovali su i afirmirani igrači. Iznova pokazuju svoje kvalitete, a to je jedna od najvećih snaga kluba. Igrači nisu nikad zadovoljni, svi žele više, u svakom dodavanju, startu, udarcu glavom, na treninzima i u utakmicama. Uznapredovali smo i psihički, momci su dokazali da se znaju nositi s kritikama, a kad su stvari ozbiljne pokažu jake živce i usredotočenost”, rekao je Kovač te za kraj zaključio kako u trenerskom poslu ne valja paničariti.