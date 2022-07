KOVAČ PRESUDIO, VATRENI BI TREBALI OSTATI: ‘Znam što ljudi govore o njemu, ali zaslužuje priliku’

Niko Kovač vratio se u Bundesligu na klupu nekadašnjeg prvaka Wolfsburga. Pred njim je situacija slična kao što je bila i u Monacu, a to je da ima mladu momčad koju treba posložiti i boriti se za mjesto u Ligi prvaka.

Među prvim potezima mu je bio dolazak Dinamovca, Bartola Franjića, a veliko zanimanje medija izazvao je položaj dvojice Vatrenih, Josipa Brekala i Marina Pongračića.

Dobit će šansu

Prema pisanju njemačkih medija obojica bi trebali ostati i dobiti šansu kod Kovača. Brekalo je željan ponovnog dokazivanja u klubu dok je Pongračić u vrlo lošim odnosima s navijačima, upravom i suigračima. Obojica se nadaju da će izboriti vizu za Katar.

‘ Svatko će dobiti priliku, a to se, naravno, odnosi i na Marina. Znam sve što se dogodilo. Znam i što ljudi govore o njemu. No ja vjerujem da je on izuzetno dobra osoba, da ima veliko srce i da zaslužuje moju priliku. Ne znam hoće li iskoristiti priliku, ali znam što on može.’ branio je Kovač Pongračića.