‘KOVAČ JE KORAK DO OTKAZA’ Jednu stvar nije smio napraviti, već se priča o nasljedniku

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Izrazito loš ulazak u sezonu Wolfsburga Nike Kovača gurnuo je bivšeg hrvatskog izbornika u vrlo lošu poziciju. Prema pisanju Bilda, Kovač je na korak do otkaza.

Kovač je zbog loših rezultata i nediscipline izbacio Krusea, iskusnog napadača iz momčadi koji je miljenik navijača, a Kovač iza sebe nema rezultate s kojima bi imao opravdanje za izbacivanje Krusea.

Kao zamjena se spominje se Thomas Reis. On je nedavno dobio otkaz u Bochumu, momčadi koja je jdnia lošija od Wolfsburga. Reis je prošle sezone Bochum “dogurao” do 13. mjesta, a u Wolfsburgu je već radio od 2016. do 2019. godine kao trener U-19 momčadi.





Teška situacija

Kovač će sigurno voditi ekipu ovo kolo protiv Sttugarta, a mnogi smatraju da mu je to utakmica istine jer ako izgubi lako bi mogao dobiti otkaz.

Klub je preuzeo ove godine te je odlučio graditi novu momčad, ali rezultati mu ne idu u korist. Prije Wolfsburga vodio je Monaco koji je bio u sličnoj situaciji kao Wolfsburg na početku ove sezone.