KOVAČ JE BIVŠI! Španjolci tvrde da je sve dogovoreno s njihovim ‘odbjeglim sinom’, čeka se samo službena objava

Otkako je stigao na klupu Bayerna, od istog tog trenutka počelo je pisanje o tome kako će otići. Podsjetimo se, Niko Kovač je dobro krenuo, onda je uslijedio crni period u kojem je Borussia pobjegla na desetak bodova prednosti u Bundesligi… Vratio se, mobilizirao svlačionicu i dobio povjerenje većeg dijela uprave…

Stigao je i na korak do naslova prvaka u njegovoj prvoj minhenskoj sezoni koja bi vrlo vjerojatno mogla postati i zadnja. iako dva kola prije kraja ima četiri boda viška u odnosu na žuto-crne iz Dortmunda, iako je i u finalu domaćeg kupa, to nije dovoljno da bi ostao na klupi Bayerna.

Španjolski mediji prenose da se sportski direktor kluba, Hasan Salihamidžić u Madridu ovoga utorka našao s Julenom Lopeteguijem, bivšim izbornikom španjolske reprezentacije i madridskog Reala.

Lopetegui je bez posla otkako ga je Real otpustio nedugo nakon početka katastrofalne sezone, a iz Španjolske je na poziv Florentina Pereza otišao nekoliko dana prije prve utakmice “Furije” na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Ako su Salihamidžić i Lopetegui postigli dogovor oko toga da potonji nakon ove sezone preuzme klupu Bayerna, valja za koji dan očekivati i službenu objavu dogovorenog posla.

