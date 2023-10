Kovač i Majer imaju problem u Bundesligi, traži se hitno rješenje

Niko Kovač je tijekom ljetnog prijelaznog roka doveo Lovru Majera iz Rennesa u Wolfsburg, a klub iz vučjeg grada dobro gura u Bundesligi, no pojavio se jedan nenadani problem.

Wolfsburg je trenutno na sedmom mjestu s 12 bodova, koliko ima i Kramarićev Hoffenheim, što je samo četiri manje od vodećeg Bayera iz Leverkusena.

Kako piše Kicker klub Nike Kovača i Lovre Majera ima problema u realizaciji najstrože kazne, koje je do sada za Wolfsburg izvodio napadač Jonas Wind.

Lovro Majer played 90 minutes in a 2-0 win against Eintracht Frankfurt.

Juranović didn’t feature in Union Berlin’s match in which his team lost 1-0 to Heidenheim. 🚨 pic.twitter.com/M4UFR5Qwde

