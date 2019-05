KOVAČ DOVODI NOVOG NAPADAČA! Nije problem ako za njega još nikad niste čuli, još se stignemo upoznati s njime

Opasno se razmahao minhenski Bayern s nalaženjem pojačanja za sljedeću sezonu. Igrači se potpisuju kao na traci, neki su to već učinili, a neki bi to mogli napraviti vrlo brzo. Hernandez, Pavard, nastavit ćemo popis sa Henryjem Onyekuruom. Igrač je to turskog prvaka Galatasarayja, ali samo privremeno. Tamo se nalazi na posudbi iz engleskog premierligaša Evertona.

Dakle, nakon avanture u Turskoj, gdje je svojim golovima Galati donio duplu krunu, ovaj 21-godišnji Nigerijac trebao bi postati novi igrač Bayerna. Mnogi su skeptični glede ovoga igrača i njegovog možebitnog nedostatka klase koja je potrebna da bi se ušlo u roster njemačkog prvaka, ali sve je manje njegovih kritičara.

Onyekuru je ove sezone u dresu Galate pružao sjajne partije. Odigrao je ukupno 43 utakmice, zabio je 16 golova i upisao je šest asistencija.

Njegovim golom za vikend u derbiju protiv Bašakšehira istanbulski velikan osigurao je novi naslov prvaka, a Kovaču i Bayernu to nije promaklo. Još nije poznat iznos transfera, ali očekuje se da neće biti manji od 30 milijuna eura.

#ESPN: Bayern Munich have an agreement in principle with Everton for forward Henry Onyekuru and the deal is close. 👎🏻 pic.twitter.com/5dnfgONMph

— Evertons The Kendall End (@TheKendallEnd) May 22, 2019