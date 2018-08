KOVAČ DOBIO NAJVEĆE PRIZNANJE KARIJERE! Nijemci mu se klanjaju, on ih šokirao izjavom

Tek je došao, a već su ga okrunili laskavom titulom

Niko Kovač, bivši izbornik Vatrenih, a trenutno trener Bayerna, primio je u ponedjeljak nagradu za najboljeg trenera godine po izboru njemačkog Blida. Na sinoćnjoj svečanosti u Hamburgu bilo je oko 700 uzvanika, a upravo Hrvat bio je najveći dobitnik.

Urednici “Sport Bilda” dijelili su nagrade u devet kategorija, a Kovač, koji je sezonu započeo pobjedom protiv Hoffenheima, pobijedio je u izboru za trenera godine. Sasvim razumno kada se uzme u obzir da je donedavno vodio Eintracht, s kojim je osvojio njemački Kup senzacionalnom pobjedom nad Bayernom u finalu.

Niko Kovac has received SportBild’s coach of the year award. pic.twitter.com/Z6QHCIdrw4

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 27 August 2018