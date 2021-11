KOSOVO SE BUNI: ‘SRBIJA POKAZALA NACIONALISTIČKE SNOVE!’ Evo što im je zasmetalo!

Srbija je slavila protiv Portugala u izravnom ogledu za direktan odlazak na Svjetsko prvenstvo u Kataru, a nakon velike pobjede, uslijedilo je slavlje.

No, Nogometni savez Kosova (FFK) primijetio je nešto što im se nije nimalo svidjelo te su čak najavili i žalbu. Žalit će se UEFA-i zbog proslave srpskih nogometaša.

Njima se očito nisu svidjele majice srpskih nogometaša, kao ni simboli koje pokazuju rukama.

“FFK će uložiti žalbu UEFA-i zbog poteza srpskih nogometaša, koji su nakon utakmice s Portugalom pozirali u majicama provokativnim i nacionalističkim natpisom”, pišu iz Nogometnog saveza Kosova pa dodaju:

“Provokativne i nacionalističke geste ne odgovaraju europskim vrijednostima, nego su jednostavno dio srpskih nacionalističkih snova.”

“The FFK will file a complain to UEFA regarding the action of Serbian footballers, who after the match with Portugal appeared in shirts with irredentist & nationalist inscription.”

