‘Kosovo je Srbija’ izazvalo skandal u kvalifikacijama za Euro, utakmica prekinuta

Utakmica kvalifikacija za Euro 2024. u kojoj igraju Rumunjska i Kosovo prekinuta je zbog transparenta i nakon skandiranja domaćih navijača.

Susret u Bukureštu je zaustavljen zbog povlačenja reprezentativaca Kosova s terena. Kosovari su to napravili u znak prosvjeda zbog transparenta ‘Kosovo je Srbija’ na tribinama, a bili su tu i uzvici kojima se s tribina skandiralo Srbiji.

Najžešći rumunjski navijači odbili su maknuti transparent, nakon čega su reprezentativci Kosova napustili travnjak.

Romanian Ultras are refusing to take the hateful banner down.

Kosovo players are refusing to play unless the banner is taken down! #ROUKOS 🇽🇰🇷🇴 | #EURO2024

pic.twitter.com/Am8BmIyBeA

— Kosovar Football 🇽🇰 (@kosovarfootball) September 12, 2023