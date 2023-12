Kosovari u velikim problemima pred gostovanje na Maksimiru

Autor: Dnevno GIŠ

Možemo reći kako je zagrebačkom Dinamu počeo tjedan istine, u kojem će saznati ostaje li ili ne u Konferencijskoj ligi i na proljeće, dok ga samo par dana kasnije čeka zadnje kolo jesenskog dijela prvenstva protiv vječitog rivala Hajduka.

Dinamo se nekako konsolidirao u zadnjih dva mjeseca, istina većinu utakmica dobiva na mišiće, ali nakon posrtaja Hajduka protiv Lokomotive i teško izborene pobjede modrih protiv Rudeša, pobjeda u derbiju Dinamo dovodi na samo četiri boda od Hajduka, uz dvije utakmice manje.

To bi bilo to što se tiče Dinama u HNL-u za ovu jesen, a u Konferencijskoj ligi stvari su još jednostavnije, modri moraju pobijediti Ballkani i time osigurati novo proljeće za klub u Europi.

FT Ballkani – Dinamo 2:0 😤 📸 Marko Lukunić/Pixsell pic.twitter.com/KT0PSl7F35 — GNK Dinamo (@gnkdinamo) October 5, 2023









Problemi Albanaca

Ballkaniju baš ne ide najbolje u prvenstvu Kosova, iako su još uvijek prvi s dobrom bodovnom razlikom od drugog Llapija, ovaj vikend poraženi su baš od spomenutog kluba i to s 5:3, koji su im došli na minus sedam, ali Ballkani ima i dvije utakmice manje.

Nije samo poraz od Llapija zabrinuo navijače i trenera Ballkanija Ilira Daju, već i činjenica kako na Maksimiru neće moći računati na jednog od najboljih igrača ove sezone i strijelca prvog gola za Kosovare protiv Dinama u Prištini, Almira Krvezije.









“Taj je naš niz bez poraza u domaćem prvenstvu jednom morao biti prekinut, znali smo to. Ne mogu previše toga zamjeriti svojim igračima, dobro smo igrali, ali jasno je da to nije bila naša najbolja utakmica sezone. Primili smo previše pogodaka, ali pogreške se događaju kad se igra napadački i otvoreno. Malo nas je presjeklo rano vodstvo domaćina, ali brzo smo se vratili u utakmicu, u nastavku smo opet pokušavali izjednačiti, no nismo u tome uspjeli i bili smo kažnjeni. Moji su igrači dali sve od sebe, ritam utakmice bio je dobar, većim smo dijelom dvoboja kontrolirali igru, ali nismo iskoristili sve svoje prilike, za razliku od Llapija koji je kaznio te naše promašaje. Idemo dalje, okrećemo se prema utakmici protiv Dinama u Zagrebu”, izjavio je nakon utakmice trener Ballkanija.

Utakmica između Dinama i Ballkanija igra se ovaj četvrtak 14.12. od 21 sat na Maksimiru, a prijenos možete pratiti na MaxSportu i u tekstualnom prijenosu na našem portalu.