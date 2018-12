KONAČNO MUDRA ODLUKA FIFA-e! Ukida se jedno od najbizarnijih nogometnih pravila

FIFA je odlučila promijeniti čitav niz pravila u nogometu, a među njima se našlo i jedno vrlo bizarno koje planiraju ukinuti. Prestat će postojati pravilo da suparnički nogometaš ne smije u kaznenom prostoru presjeći ispucavanje prilikom gol-auta.

To pravilo će se promijeniti. I dalje će igrači imati zabranju ulaska u kazneni prostor prije nego što vratar ispuca loptu, ali čim je vratar dotakne igrači smiju ući u 16 metara i presjeći dodavanje.Football’s most absurd rule is set to change https://t.co/LMiPePlplY pic.twitter.com/EuuBhTRt96

— EDAFE MATTHEW ESEOGHENE (@ELEGBETE1) 18. prosinca 2018.

Novo pravilo već se testira na Svjetskom klupskom prvenstvu, na kojem se prije dvije godine testirala videotehnologija.

To nije jedino pravilo. Promjenit se i način izmjene igrača. Nogometaš više ne mora izaći kod centra, već do može učiniti što bliže aut-liniji kako bi se spriječilo odugovlačenje i kako bi igra mogla što prije krenuti.

Novo pravilo je i da igrač kod crvenog kartona obavezno propušta sljedeću utakmicu bez obzira koje je natjecanje i pod čijom ingerencijom. Primjerice dobije li crveni u utakmici kupa, neće moći igrati sljedeću utakmicu čak i ako je ona primjerice u ligi.

Tu su još predložena pravila o žutim kartonima za trenere, izvođenje jedanesteraca po AB-BA sistemu, da živi zid smiju činiti samo igrači koji se brane, pravila ulaska u kazneni prostor pri izvođenju penala.

Pravila bi trebala biti potvrđena u ožujku sljedeće godine.