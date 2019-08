KOMENTAR: Nenad Bjelica poput Georga Gershwina skladao – Rapsodiju u plavom

Bila je to prava rapsodija, u plavom, kakvu je Gershwin volio skladati. Istina, Dinamo je igrao u iritantnim žutim pričuvnim dresovima, ali Dinamo je modar, plav, poput neba ili mora, a u partiji protiv Ferencvarosa naš je prvak i letio i brodio, na moru i na nebu, bio je poput trkaćeg automobila pokraj starinske zaprege. Ferencvaros nije postojao, osim koju minutu na početku utakmicE, ali kad imate takvog vratara poput Livakovića onda tu problema nema.

Bjeličina momčad od prve sekunde krenula je visoko, ma i pomalo riskantno, ali žestoko odlučno, te je nakon asistencije iz udžbenika, Španjolca Olma pronađen Ademi koji je načeo mrežu Mađara. Koji se od šoka više nisu mogli oporaviti. Jest, pogodili su vratnicu, ma da su i dali gol Dinamo je tako bio raspoložen da opet ne bi imao problema.

I drugi gol je bio plod akcije, prve, brze, moderne, Oršić se probio i asistirao a Petković bio tamo gdje centarfor mora biti. Već grogirani Ferencvaros dobio je potom i završni udarac, klečao, predao se. Sad je Ademi uzvratio asistenciju za Olma koji je pogodio. To je bilo sjajnih 3-0, neki su navijači Ferencvarosa nakon 60. minute počeli napuštati teren. Ubio im je volju za gledanjem svoje momčadi veoma dobar Dinamo. šteta, jer su mogli vidjeti još niz dobrih akcija i lijepi gol Gojaka za 4-0.

I nakon prve utakmice i siromašnih 1-1 nitko nije sumnjao da je Dinamo bolja momčad, ali oprez i strah su bili u dušama navijača, zacijelo i igrača. No, hrabra strategija se isplatila, Dinamov juriš bio je nesavladiv. Jednostavno je, samo morate znati i moći – krenuti po gol, makar ga i primili. Bez okolišanja i strategijskog promišljanja.

Bjelica je upravo to učinio i dokazao se kao hrabar trener, napose jer je tako pristupio u svojoj najvažnijoj utakmici sezone. Imao je podršku u svojim igračima, ali očito ih je i dobro spremio i sve im podrobno objasnio. Valja mu čestitati, a ova sjajna pobjeda dati će Dinamu elan a navijačima volju da se provedu kao i lanjske sezone, na tribinama europskih utakmica pjevajući. Baš kao sada u Budimpešti.

Koliko je vrijedna ova pobjeda evo nekih podataka – bolji iz ovog dvoboja izborio je doigravanje Lige prvaka i tako zaradio najmanje osam milijuna eura. Eventualni plasman u Ligu prvaka donosi 15,25 milijuna eura. U play-offu Dinama čeka Rosenborg koji se lako obračunao protiv Maribora.