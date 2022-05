KOLO ZA PAMĆENJE U BUNDESLIGI ZA HRVATE: Sosa predvodio slavlje, Hrvat zabio prvijenac za Bayern

Danas je pala zavjesa na ovu sezonu Bundeslige, a titulu je premoćno osvojio Bayern, ali prava drama odigravala se u Stuttgartu i Dortmundu, gdje je igrala Hertha.

Naime, Stuttgartu našeg Borne Sose trebala je pobjeda i poraz Berlinčana u Dortmundu, kako bi očuvali prvoligaški status.

Sve je krenulo divno po Herthau koja je povela u Dortmundu, mada je i Stuttgart poveo kod kuće protiv Kolna. Potom u drugom poluvremenu Borussija izjednačava isto kao i Köln u Stuttgartu i sve se činilo kako će Sosa i društvo u razigravanje, no Moukoko dovodi domaću Borussiju Dortmund u vodstvo, a u Stuttgartu zabija Endo za veliko slavlje domaćina.

Prvijenac za Bayern

Susret Wolfsburga i Bayerna završio je 2:2, a prvi pogodak na utakmici postigao je u 17. minuti hrvatski reprezentativac Josip Stanišić. Bio je to prvi gol Stanišića za Bavarce, a bio je najbolje ocijenjeni igrač utakmice. Gol Stanišića pogledajte OVDJE.

Kramarić je isto bio strijelac za svoj Hoffenheim ali je njegov klub izgubio 5:1 od Borussije Mönchengladbach.

Stuttgart fans storm the pitch as #VfB scores a 90th-minute winner against 1. FC Köln to secure its place in the Bundesliga next season.#VfBKOE pic.twitter.com/gLXNT9GKIs

