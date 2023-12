Kninjanin otvoren o odnosima: ‘Ne podnosimo Hrvate, a Hrvati tamo ne podnose Srbe’

Autor: Dnevno.hr/GIŠ/I.K.

Bliži nam se početak australskog teniskog ljeta, koje će u drugoj polovici siječnja imati glavni događaj s početkom Australian Opena, a s njime, vraća se i priča o tenzijama koje su se pri kraju godine već malo podignule s obzirom na to da je Novak Đoković u društvu suigrača uoči početka United Cupa u Australiji na Eurosportu bio predstavljen s hrvatskim opisom.

Izazvalo je to reakcije u Srbiji, a podignule su se reakcije kakve, baš dok se igra u Australiji, povijesno gledano znaju biti i vrlo oštre.

Kroz godine, u susretima Hrvata i Srba tijekom Australian Opena su organi reda često bili na oprezu, strahujući od sukoba kakvi su tu i tamo znali izbiti. Kako to zna izgledati u Australiji, približila je jedna stara priča koju je javno iznio rođeni Kninjanin Miloš Degenek, nogometaš Crvene zvezde. Australiju dobro zna s obzirom na to da je ondje s obitelji došao kao dijete, a kako je igrački rastao, probio se i do australske reprezentacije.

Govorio kako stoje stvari

U svojoj svojedobnoj priči, Degenek je govorio o tome kako stoje stvari u Australiji, iako je kazao da se s time ne slaže jer je upoznao i drugačiju perspektivu.

“Postoji jedna stvar koju ljudi u Australiji ne shvaćaju. Rat je gotov, rata više nema, vjerujte mi. U Beogradu koji je glavni grad Srbije ima na stotine automobila iz Zagreba, Splita, svih hrvatskih gradova. Niti jedan auto nije ogreban, niti oštećen, ne postoji čak ni verbalni sukob s tim ljudima”, kazao je.

U Australiji, pak, i dalje ima puno mržnje, kako je istaknuo.







Objavu dijeli Milos Degenek (@milosdegenek)









‘Rat za te ljude nije završen’

“Kad odem u Australiju, primijetim kako mržnja još postoji. Ti ljudi su otišli dok je rat trajao i za njih nije završen. ‘Ne podnosimo Hrvate, Hrvati ne podnose Srbe'”, rekao je Degenek kako gledaju ljudi u Australiji, a na tome nije stao.

“‘Svi zajedno mrzimo Bošnjake, Bošnjaci mrze nas'”, dodao je, ističući da se s time ne slaže.

“To nije u redu. Ovdje je normalno, svi govorimo isti jezik, nema problema”, kazao je australski reprezentativac srpskih korijena, a rodom iz Knina, spominjući da je po dolasku u Europu upoznao drugačiji pogled.

Stvari su tu ipak drugačije nego u Australiji, kako je spoznao Miloš Degenek, govoreći o tenzijama koje su i dalje jake na drugom kraju svijeta.