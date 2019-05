Photo by Mike Hewitt/Getty Images

KLOPP ‘BOCNUO’ BARCELONU, RAKETA MU ODGOVORIO: ‘Neka dođu, neće se najbolje provesti u našem hramu nogometa!’

Autor: Dnevno.hr

Večeras u 21 sat na legendarnom Camp Nou sučelit će se Barcelona i Liverpool. Bit će to njihov prvi polufinalni dvoboj u Ligi prvaka. Neki to nazivaju finalom prije finala, tim više što će se i jedni i drugi okupiti u najjačim sastavima. Jedna je iznimka ipak tu – Redsi neće moći računati na usluge Roberta Firmina.

U najavi utakmice trener Liverpoola Juergen Klopp rekao je kako sumnja u to da se Camp Nou može nazvati baš “hramom nogometa”. Pod time je mislio na to da je Anfield ipak veće, kultno mjesto. Naravno da na tu izjavu nisu baš najbolje reagirali nogometaši Barcelone. Javio se Ivan Rakitić…

“OK, to je Kloppovo mišljenje, ali za mene, Nou Camp je poseban. Baš me briga vidi li ga netko kao hram nogometa ili ne, ja bih volio na tom stadionu igrati svaki tjedan, svaku utakmicu. Idemo ih pobijediti i to da ne primimo gol”, bio je optimističan hrvatski reprezentativac pred kojega bi uprava Barcelone uskoro trebala staviti novi ugovor.

Liverpulovce večeras čeka stotinjak tisuća Barcinih navijača, to je činjenica od koje je nemoguće pobjeći.

“Fenomenalan je osjećaj biti u polufinalu Lige prvaka, a još kad ti to polufinale dođe nakon osvajanja domaće titule… Fantastično. Puni smo samopouzdanja i jedva čekamo da utakmica počne na našem prepunom Nou Campu. Naučili smo lekcije iz protekle triju godine, znamo što trebamo popraviti i za Barcelonu ono najbolje u Ligi prvaka tek dolazi”, rekao je briljantni veznjak dviju briljantnih momčadi, Barcelone i Hrvatske.