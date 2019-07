KLOPP OPTUŽUJE: „Barcelona, PSG, City i Real ne poštuju ono što mi poštujemo„

Juergen Klopp, trener Liverpoola čovjek je bez dlake na jeziku, usto je i veoma zanimljiv kada priča. njegove svježe izjave podignuti će prašinu.

„Iako je moj Liverpool prvak Europe, daleko je od financijske moći nekih drugih klubova„, usprve je rekao, potom podrobno objasnio:.

„Ne mogu pričati o tome što drugi klubovi rade i ne znam kako to rade. Znam da mi plaćamo naše račune. Žao mi je, ali svatko bi trebao plaćati svoje račune. Uložili smo puno u ovu momčad, a sad ispada kao da nismo ništa napravili. Međutim, mi ne živimo u toj zemlji fantazije gdje možete raditi sve što poželite. Ne možete to stalno raditi„.

Aludira Klopp na klubove koji čine sve što žele…

„Postoje četiri kluba koja mogu sve što požele. To su Real, Barcelona, PSG i City. Što god pomisle, to i ostvare. Ne možemo se uspoređivati s njima. Takva je situacija. Znam da će netko sad reći da sam ljubomoran, ali nije točno„.

Objasnio je i što čeka od početka sezone:

„Ne postoje garancije da nećemo remizirati s Leicesterom po terenu prekrivenim snijegom. U nogometu nema garancija. Sigurno je da će biti i prosječnih izdanja, ali to ne znači na nam nužno trebaju drugi igrači. Jedino što nam je potrebno je momčad koja će biti spremna tog dana. Naš posao je da budemo spremni„.