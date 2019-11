KLOPP NAREDIO: Svi na stadionu moraju biti apsolutno vrhunski!

Je li došao taj trenutak, je li Klopp sa svojim trupama spreman pobjedom protiv Manchester Cityija napraviti veliki korak, otići na plus 9?

– Ne mogu imati više poštovanja prema njemu nego što trenutno imam. Poznajem ga toliko dugo, za mene je i dalje velika stvar što mogu biti njegov rival. Za mene je on najbolji trener na svijetu, a mi imamo šanse za pobjedu protiv njegove momčadi. Znam da će biti jako teško, ali je moguća. A to je za mene dovoljno – rekao je strateg Redsa Jurgen Klopp.

“We have to play our best game, everybody in the stadium has to be in an absolutely top shape.” 👊🔴

