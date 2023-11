Ključni čovjek je totalno izgubljen i vidi se da ne zna što radi u Dinamu

Autor: Ivan Lukač

Hajduk, AEK, Sparta, Hajduk, Ballkani, Gorica, Viktoria i opet Viktoria. Sve su to utakmice nakon kojih su Dinamovi navijači gledali u prazno. Bilo na stadionu, kafiću ili doma vjerujem da nema navijača Dinama koji nakon gore navedenih utakmica nije imao prazan pogled. Gledate negdje, a ne znate gdje i glava je prazna potpuno. Bez ikakve misli, a onda vas nešto trzne i dođe stanje nevjerice.

Svi koji su u ovom stoljeću rasli s Dinamom navikli su na pobjede i dominaciju. Dok je bio Mamić Dinamovci su naviknuti na dominaciju u HNL-u, a u Europi se nitko ništa nije nadao jer se znalo da se ne ide po rezultat nego da je Europa služila Mamiću kao poligon za prodaju najvećih talenta. Sve to dosta je ljudi odvuklo od Dinama i zgadilo im klub.





Onda je došla era Nenada Bjelice koji je htio rezultat. I napravio ga je. O uspjesima znamo sve i na tim uspjesima Dinamo je živio pet godina od 2018. pa sve do sada. Navijači su se vratili na Maksimir i sve je bilo idealno. Kada je bilo teško svakog Dinamovca obradovao je Dinamo koji je konačno postao ozbiljan klub i sve bi bilo bar malo bolje. A što sada kada je Dinamu loše?

Previše pitanja

“Sad ga volim još i više haha. A je to ti je tak. Najgori su ovi kaj sad pljuju, vrijeđaju ili ne daj Bože kao neki na zapadu fućkaju. Lako je bilo biti navijač Dinama zadnjih 5 godina. Kad si dominirao i znao si da možeš bilo koga dobiti u Europi. Tad je bilo lako pljeskati igračima, slaviti i dizati ih u nebesa. Sve je to bilo jednostavno kao i hvaliti se da si Dinamovac. Sad će se tek vidjeti kome je Dinamo život, a ne furka” govori nam jedan navijač.

Novi poraz Jakirovića, ali dojam je da je siguran na klupi: “Nije on kriv, a znaju to i ovi uhljebi u upravi. Momčad je slagao Bišćan koji ih nije stigao ni uigrati već je odletio. Po meni prebrzo je smijenjen. Jakir je vrlo vjerojatno cijeli svoj plan slagao oko Petkovića i sad kad njega nema, blokada. Vidi se da je izgubljen i da ne zna što više da radi. Perković je bio otpisan, a gle sad je starter. Mislim super on igra, ali zašto je bio zaboravljen 4 mjeseca. Kaneko od promašaja do heroja. Zašto prije nije dobio priliku? Tisuću pitanja na koje jednostavno nema odgovor.”

Možda je Petković odgovor:

“Ima to smisla. On ekipu diže iz prosjeka. Sve čini boljim pa se svi mi veselimo vidjeti njega s Kanekom i Vidovićem. Iako kako je krenulo ne bi se čudio da Kaneko opet ode u zaborav, a Menalo postane starter.”

Koliko navijači imaju pitanja najbolje govori i tok ovog razgovora. Samo najednom iskoči novo pitanje i nova nepoznanica: “Gdje je nestao Tibor Halilović? Odličan je bio kad je došao i poslije Ballkanija ni sekunde. Zašto je doveden onda ako neće igrati. Zašto su se tako lako riješili Mihajlčenka? Nije bio u formi nekoj, ali nije nitko od ekipe , a uz sve to nije ni on bio toliko loš. Bernauer? Prvo promašaj, pa odličan par susreta, a onda je sad opet nestao. Totalno ludilo.”

Nikad nabrijanija Rijeka s trenerom koji je spreman igrače poslati u rat, puna Rujevica s prezirom prema Jakiroviću i Ristovskom sljedeći je protivnik Dinama: “Bojim se Sopića. Taj će održati govor koji će ih toliko “napaliti” da će krenuti juriš od prve minute. Opet s druge strane možda se odluči za mrtvu utakmicu. Nekako mi je dojam da bilo koja ekipa točno zna gdje će i kako će oslabiti Dinamo. Više nismo neuništivi, a ni nemamo nijednog igrača koji će sam riješiti tekmu izuzev Petkovića. Možda imamo, ali nije to još pokazao.”

Hajduk je sada dalje nego što se mislilo da će biti: “Ma oni će sami sebe sabotirati. To nije ekipa šampiona. Izuzev Livaje ja ne znam nijednog njihovog igrača koji je nešto osvajao, a da je bio važan faktor ekipe. Ima onaj Belgijanac zapravo, ali on ne igra. Niti je trener netko tko ima tko zna kakvog iskustva. Past će oni nije me strah toga.”

Dinamo je dakle i nikad težem periodu unazad 18 godina, još od Lige za bedaka. Ono što navijači uporno govore je to što klub nema viziju. Uprava nema sportski plan, juniori ne dobivaju šansu, a klub igra sve lošije. Puno je pitanja, a ono glavno kad će se sve to riješiti zapravo nema odgovora. Vrijeme će pokazati.