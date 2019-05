KLELI SU SE U NJEGA, A SAD GA ODBACUJU! Evo tko prvi napušta Barcelonu nakon sramote u Liverpoolu

Američki sportski novinari posebna su “sorta”. Za one, nazovimo ih, njihove sportove poput profesionalne košarke, hokeja, bejzbola ili tamošnje varijante nogometa – sve saznaju prije svih. To je jasno i logično, ali područje njihovog “brzog rada” počelo se protezati i na europsko tlo.

ESPN je tako saznao da će se uprava Barcelone, osim treneru Ernestu Valverdeu na kraju ove sezone zahvaliti na suradnji i Philippeu Coutinhu. On je samo dvije sezone nosio dres kluba s Camp Noua, kamo je stigao baš s Anfielda, poprišta ispadanja Barcelone iz Lige prvaka. Poraz od 4:0 od Liverpoola nikog nije ostavio ravnodušnim, tako ni čelnike aktualnih španjolskih prvaka koji će odmah u svlačionici napraviti podosta rezova.

Barcelona je Coutinha platila 135 milijuna eura, što je rekordan transfer u povijesti katalonskog kluba.

“Prodaja Coutinha bila je sjajan posao. Istina, on je igrao odlično u Liverpoolu, ali nije bio dovoljno dobra osoba za taj klub”, poručio je Mark Lawrenson, legenda Liverpoola.

Coutinho se već neko vrijeme ne snalazi u Barceloni, a sve su glasnija nagađanja o tome da bi upravo on trebao zamijeniti Edena Hazarda u Chelseaju, ukoliko Belgijanac pređe u madridski Real, kako se već mjesecima najavljuje.

Philippe Coutinho was taken off before the hour mark in both matches against Liverpool. pic.twitter.com/OfDGaZu5qH

— ESPN FC (@ESPNFC) May 8, 2019