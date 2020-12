KATASTROFA KOVAČA U 45 MINUTA! Derbi za vrh Premier lige odlučen golom u 90. minuti

Niko Kovač i njegov Monaco šokirani su u prvih 45 minuta utakmice protiv Lensa u 15. kolu francuskog prvenstva u kojoj su gosti slavili 3:0

Sylla je u 10. zabio za goste, da bi Monaco stvari otežao Disasi izravnim crvenim u 23. minuti. S igračem više Lens je zabio još dva gola u prvom poluvremenu, preko Banze u 33. i Kakute u 39. minuti.

Vrh Ligeu 1 drži Lille koji je golovima Yazicija u 19. i Weaha u 93. slavio kod Dijona. Domagoj Bradarić ostao je na klupi.

Toma Bašić igrao je do 63. minute u domaćem porazu Bordeauxa 1:2 od St. Etiennea za koji su pogađali Nordin i Neyou. Strijelac jedinog gola za domaćine bio je Hwang.

PSG je golovima Mbappea i Keana slavio 2:0 protiv Lorienta.

Lille je na vrhu s 32 boda, PSG ima 31, a Lyon 30. Monaco je tek osmi s 23 boda.

Liverpool je u derbiju 13. kola Premier lige s 2:1 srušio Tottenham golovima Salaha u 26. i Firmino u 90. minuti. Za goste je u 33. minuti pogodio Son.

Kloppova momčad ovom pobjedom preuzela je vrh s 28 bodova, dok je Tottenham drugi s 25 bodova.

Fulham i Brighton su odigrali 0:0, a West Ham i Crystal Palace 1:1.

Barcelona je u zaostaloj utakmici španjolskog prvenstva s 2:1 slavila protiv Real Sociedada.

Gosti su poveli preko Willian Josea u 27. minuti, no Alba u 31. i De Jong u 43. donose preokret Kataloncima.

Na vrhu su Atletico, Sociedad i Real s 26 bodova, no Simeoneova momčad ima čak tri utakmice manje, a Zidaenova jednu. Barcelona je peta s 20 bodova, ali i dvije utakmice manje.

Ivan Šunjić odigrao je 90 minuta, dok je Alen Halilović priliku dobio od 61. minute u porazu Birminghama kod Cardiffa u 19. kolu Championshipa.

Bila je to utakmica preokreta u kojoj su domaćini poveli preko Glatzela u 10. minuti, da bi gosti okrenuli preko Robertsa u 31. i Sancheza u 57. minuti. No, domaćin golovima Wilsona u 78. i Morrisona u 89. stiže do tri boda.

Cardiff je deseti s 29 bodova, dok je Birmingham 17. s 22 boda.