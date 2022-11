KAROGLAN ZADOVOLJAN DERBIJEM, A POMS REZIGNIRAN: ‘Ako je ovo penal, onda ih imamo pet-šest na svakoj utakmici’

Autor: Dnevno GIŠ

Potpuno drugačija raspoloženja vladala su u taborima Hajduka i Osijeka nakon utakmice, mada na pressici ni jedan, ni drugi trener nisu bili previše okupirani rezultatom derbija.

Trener gostiju Rene Poms priznao je kako njegova momčad nije bila dobra protiv Hajduka:

“Nismo bili dobri, od prve minute je sve išlo na stranu Hajduka i darovali smo prvi gol već nakon deset minuta. Nakon izjednačenja sam mislio da ćemo biti bolji, u drugom dijelu, ali dogodio se i taj jedanaesterac, nismo se mogli vratiti, Hajduk je zasluženo pobijedio”, rekao je Poms pa komentirao kazneni udarac iz kojeg je Hajduk ponovno poveo:





“Ako je ovo penal, onda ih imamo pet-šest na svakoj utakmici. No, nismo izgubili zbog penala, ne bih se nikako izvlačio na to, ali Hajduk do te situacije nije imao pravu šansu, no mi nismo bili dobri. To treba priznati”, izjavio je trener Osijeka.

Ne trči pred rudo

“Dobar ulazak u meč. Prvi dio prvog poluvremena bilo je naše. Onda je uslijedio lagani pad, pa smo primili „copy-paste”, često nam se događa. U drugom poluvremenu smo dominirali i zasluženo pobijedili. Svaka nam je utakmica finale. To je život u Hajduku. Čestitao bih igračima, ovo pravi poticaj da za tri dana budemo na nivou”, reko je Karoglan nakon pobjede Hajduka pa otkrio sljedeći cilj:









“Rekla bi meni mater moja, ne trči pred rudo, sad mislim najprije na Ždralove”, ispalio je trener Hajduka, koji je na pitanje je li njegova pozicija sad sigurnija na klupi bilih rekao:

“Nije. Mogu vam obećati da ćete imati jako dobrog trenera u nastavku sezone”!