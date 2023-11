Karoglan nakon slavlja u Osijeku: ‘Bojim se samo da ne potrošim jednog igrača’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Nogometaši Hajduka slavili su na Opus areni protiv domaćina Osijeka s 1:0. Jedini gol postigao je kapetan Hajduka Marko Livaja nakon što je Jugović ničim izazvan predao loptu Pukštasa koji je iz prve proslijedio Livaji, a on pak lagano 1na1 matirao Malenicu.

Mislav Karoglan je nakon utakmice rekao: “Velika pobjeda za nas, sad nam treba pobjeda protiv Varaždina. Prije svega čestitke momcima, gdje smo u prvom poluvremenu odigrali na jednom visokom nivou. U drugom poluvremenu je Osijek ušao bolje, digao sam romb u 70 minuti, tranziciju moramo bolje igrati…





I to na stadionu na kakvom bih poželio da se igra ovakav nogomet, brz nogomet. Znam da su naši treneri dobri treneri, naši su igrači dobri igrači i dosta bi bilo podcjenjivanja. Kad se igra u pravim uvjetima, vidi se kvalitetan nogomet.”

Vrh ljestvice

Komentirao je i Pukštasa: “Bojim se da ga ne potrošim nakon ozljede, ali ovo je velika utakmica za velike momke, i iskreno ne mogu zamisliti Hajduk bez njega. To je profil igrača koji je posebno dobar u ovakvim prilikama.”

Neugodan poraz komentirao je i Zoran Zekić: “Boli ovaj poraz, pogotovo jer se danas mogu samo ispričati navijačima koji su došli u tako velikom broju. Nevjerojatno koliko smo bojažljivo igrali to prvo poluvrijeme, puno grešaka u pasevima. I onda u 42. minuti napravimo jednu tako glupu pogrešku iz koje Livaja majstorski zabije…”

Zatim dodaje: “Nedostaje nam stvarno još jedan igrač na sredini terena. Neshvatljivo, priprema utakmice je trebala biti drugačija i preuzimam krivicu na sebe.”

Tri zamjene na poluvremenu: ” Moj dojam je da smo u drugom poluvremenu bili bolji za onoliko koliko je Hajduk bio u prvom poluvremenu. Ali teško se vaditi kad ovako uđeš u utakmicu. Na nama je da prepoznamo neke probleme. Svjestan sam da je promjena trenera, treba sve pohvatati, ali tko te to pita. Čeka nas sada susret s Lokomotivom, to je mlada motorična momčad. Imat ću vremena o svemu razmisliti, večeras sigurno neću spavati. Nikad nisam izgledao ovako protiv Hajduka otkako sam trener u HNL-u. Moram sebe analizirati i vidjeti što sam pogriješio, odnosno što to igrači nisu razumjeli.”