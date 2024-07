Kapetanu Srbije je dosta Piksija i srpske ‘kuhinje’, javio se s emotivnom porukom

Protekle nedjelje završeno je Europsko prvenstvo u Njemačkoj, za neke reprezentacije bilo je okončano i puno ranije, ali odjeci još traju. Jedan takav došao je iz Srbije, gdje je u javnosti odjeknulo da je dosadašnji kapetan reprezentacije Dušan Tadić prelomio da mu je bilo dosta.

Nakon što je objavljeno da Dragan Stojković ostaje izbornik, Tadić neće ići dalje u dresu momčadi koju je vodio s kapetanskom vrpcom. Oprostio se od reprezentacije nedugo nakon Eura na kojem je izazivao pažnju zbog zategnutih odnosa s izbornikom.

Sve je počelo nakon poraza Srbije u prvom kolu u skupini na Euru, s 1:0 u korist Engleza. Tadić je tada najveći dio utakmice proveo na klupi. Izbornik Stojković poslao ga je u igru u 61. minuti, a nakon toga, kapetan Srbije se odmah nakon susreta u izjavi u programu RTS-a pobunio zbog takvog statusa, uz riječi da bi morao igrati više.

‘Nije dobro ako je to rekao’

“Uh, nije dobro ako je to rekao”, bio je odgovor izbornika Piksija Stojkovića na konferenciji za novinare, nakon što su mu prenijeli Tadićeve riječi. Kako se pokazalo, bio je to početak kraja u njihovom odnosu, a sve se nastavilo s informacijama nakon završetka nastupa Srbije na Euru.

Tada se Tadić spominjao u skupini igrača koji razmatraju oproštaj od reprezentacije ako Stojković ostane izbornik, a u njegovu slučaju, to se i ostvarilo s obzirom na to da je danas u javnom obraćanju kazao da je došao kraj njegovim nastupima u momčadi koju je vodio kao kapetan.

“Želim se obratiti svim ljubiteljima nogometa ovim priopćenjem. Želim biti korektan i izravan, koliko je to moguće, kao što je bilo tijekom izjava na EP-u. Ostajem pri stavovima koje sam iznio. Naglašavam da nisam imao namjeru uvrijediti suigrače ili bilo koga drugog tko je bio dio momčadi Srbije u Njemačkoj, tako da imam potrebu posljednji put objasniti određene stvari oko kojih znam da je bilo polemike”, obznanio je Tadić.

‘Neka drugi procijene bih li bio koristan’

“Dalje, osnovni razlog ovog priopćenja jest taj da sam donio odluku o oproštaju od dresa reprezentacije Srbije. Bih li mogao biti koristan i u budućem razdoblju, neka procijeni struka, javnost ili tko god već smatra da je pozvan o tome diskutirati i tko misli da je dio nogometnog ambijenta”, nastavio je dosadašnji kapetan Srbije.









“Reprezentacija je za mene uvijek bila ljubav. Ljubav prema državi, ljubav prema narodu, ljubav prema igri, natjecanju, druženju… Puno toga smo prošli zajedno – radost, tugu, osmijehe, krv, sreću, a bilo je dosta boli i patnje. Nijedan klupski neuspjeh ne može zaboljeti kao reprezentativni, ali isto tako nijedan klupski uspjeh ne može donijeti radost kao uspjeh u dresu Srbije”, dodaje Tadić.

“S velikim zadovoljstvom sam se borio i branio grb državne momčadi. Van terena, kao i na njemu. Imao sam privilegij predstavljati Srbiju na dva Svjetska prvenstva, na Europskom prvenstvu i Olimpijskim igrama”, napisao je dosadašnji srpski kapetan o svojem iskustvu u reprezentaciji.

‘Nisu me zanimali rekordi’

“Rekordi me nikad nisu zanimali, a kapetanska vrpca donijela je posebnu odgovornost, čast i povjerenje. Ako nešto ističem, to bi bio rekord u broju asistencija. Tko me poznaje, zna koliko mi je važno. Uvijek mi je slađe ‘spakirati’ nego postići gol. Hvala našem narodu i navijačima na pljesku i kritikama. I u kritikama sam osjećao podršku i koliko vole reprezentaciju”, istaknuo je Tadić.

“U sportu je, uglavnom, teren taj koji uvijek pokazuje gdje ste i koliko zaslužujete. Hvala svima koje sam upoznao od prvog dana kada sam postao dio reprezentacije i Nogometnog saveza Srbije. Napravili su me boljim čovjekom i sportašem”, tvrdi Tadić.

“Opraštam se od reprezentacije, ali vjerujem da ću jednog dana ponovno biti tu. Poslije igračke karijere, želim ostati u nogometu, a nema ničeg ljepšeg nego da svojoj zemlji pomognete ako to možete. Sa svojom obitelji i prijateljima, na tribinama ili ispred ekrana, bit ću uvijek vjeran navijač Srbije”, zaključio je 35-godišnji Tadić, koji svoj put na terenu nastavlja u dresu Fenerbahčea, u kojem mu je suigrač hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković.