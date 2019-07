KAPETAN SLAVNOG KLUBA NAPRAVIO KRAVAL! ‘Pustite me, neću trenirati, neću putovati na pripreme…’

Prije neki dan prošlo je točno devet godina otkako je 33-godišnji francuski stoper Laurent Koscielny potpisao za londonski Arsenal. Nije čudo da je nakon toliko vremena u klubu postao i njegov kapetan te jedan od zaštitnih znakova nekoliko posljednjih Arsenalovih era. Jedan je od rijetkih koji trenutno mogu reći da su s tim Arsenalom barem nešto osvojili. Njegova su dva FA kupa te dva naslova pobjednika Community Shielda, engleskog Superkupa.

Međutim, Koscielny očito više ne želi biti dio svlačionice na Emiratesu. Sljedeće godine u lipnju mu ističe ugovor, a on ga ne želi produžiti. Štoviše, iskusnik je odbio putovati s klubom na američku pripremnu turneju. Želi da ga se pusti, a nekoliko francuskih klubova već stoji u redu za pregovore. Prije dolaska u Arsenal igrao je u Guingampu i Lorientu, a sada ga navodno traže Lyon i Bordeaux. Žirondinci su mu već ponudili trogodišnji ugovor, a odšteta koju će trebati pritom platiti je 10 milijuna eura.

“Razočarani smo Laurentovim potezom, to je protiv naših pravila. Nadamo se da će se sve riješiti, ne želimo više komentirati dok ne riješimo sve s igračem”, rekli su iz Arsenala.

Here’s the latest on Arsenal captain Laurent Koscielny refusing to travel on the club’s pre-season tour of the US.

➡ https://t.co/FG4W4Gz1mg #bbcfootball pic.twitter.com/VixZ9sKHvl

— BBC Sport (@BBCSport) July 12, 2019