KAPETAN SEVILLE U SUZAMA DAVAO INTERVJU: Srcedrapajuća izjava oduševit će mnoge

Sevilla je vladar Europske lige! U sjajnom finalu su s 3:2 pobijedili Inter i šesti put u povijesti osvojili ovo natjecanja.

Nakon utakmice njihov kapetan Jesus Navas nije mogao sakriti suze dok je davao prvi intervju.

‘Ova momčad to zaslužuje. Borili smo se cijele godine, proživljavali tešku situaciju, kao i svi, živjeli iz dana u dan. Navijači ovo zaslužuju, te kao i mi moraju uživati u ovome’, rekao je Navas pa pobjedu posvetio između ostalih i tragičnog preminulim bivšim igračima Seville:

‘To što ću podići ovaj trofej kao kapetan Seville znači mi jako puno, a on je za sve one koji nisu više s nama, poput Puerte, Reyesa, mog kuma koji je preminuo, moje bake i djedove, za sve one koji prolaze kroz teška vremena.’