KAPETAN REKORDER ODUŠEVLJAVA: Samo on može ovakvo što izjaviti na vrhuncu euforije!

Autor: Luka Vuletić

Dinamo će i 2021. godine igrati u Europi, no neće morati čekati ljetne kvalifikacije, već će nastaviti natjecanje Europskoj ligi u veljači u šesnaestini finala.

Nakon pobjede nad Feyenoordom 2:0 igrači nisu mogli sakriti oduševljenje osiguravši drugo proljeće Europi u dvije godine.

“Sretan sam kao i cijela ekipa. Kako smo krenuli nismo očekivali da ćemo se kvalificirati tako lako, na kraju je ispalo da smo se lako kvalificirali. Pokazali smo ono što znamo i koliko vrijedimo što sam ja od početka tvrdio”, prenosi 24sata izjave strijelca drugog gola Lovre Majera, koji je nastavio:

“Kod prvog gola bila je cijela akcija, a kod drugog je bila još bolja. Kad je sudac podignuo zastavicu i označio zaleđe razmišljao sam tko bi mogao biti u zaleđu. Ispalo je na kraju dobro. Ne znam s kim se križamo, prije dvije godine smo išli na trećeplasiranog iz Lige prvaka. Ne razmišljamo o tome, još jedna utakmica, idemo pobijediti i uživati.

Arijan Ademi ispisao je rekord Dinama postavši igrač s najviše nastupa u Europi, njih 77.

“Velika je čast jer sam postao rekorder. Neće biti vremena za proslavu. Imamo Belupo, CSKA pa Rijeku. Moramo se spremati, imamo težak raspored, moramo dobro odraditi pa ćemo poslije slaviti. Nemamo nikakve želje, treba odraditi CSKA ozbiljno. Pet kola bez gola? To je jedna velika naša, ne znam što bih rekao, stvarno smo, nemoguće, to je jedna ozbiljna ekipa, to pokazuje jednu ozbiljnost i gard. Svaka čast obrani, i od napada i od obrane svaka čast svima”, izjavio je kapetan Dinama, koji će 14. prosinca znati protiv koga će igrati u nokaut fazi, koja je na rasporedu 18. i 25. veljače.