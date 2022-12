KAPETAN OBILJEŽIO JOŠ JEDAN VELIKI JUBILEJ! Luku Modrića bit će nemoguće nadmašiti

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić na utakmici četvrtfinala Svjetskog prvenstva protiv Brazila došao je do dva nova velika jubileja.

Naime Luka je na utakmici protiv Brazila upisao je rekordni 30. nastup za izabranu hrvatsku vrstu na velikim natjecanjima, od toga na 17 svjetskim prvenstvima, a 13 je odigrao na europskim prvenstvima.

Uz to Modrić na današnji dan ima točno 37 godina i 91 dan čime je postao najstariji veznjak koji startao u utakmici četvrtfinala FIFA Svjetskog nogometnog prvenstva u povijesti Hrvatske

Još jedan jubilej

Strane u momčadi Brazila igra Thiago Silva s 38 godina pa će ovo biti prva utakmica nokaut faze na svjetskim prvenstvima u kojoj će obje momčadi imati igrača s barem 37 godina.

Ovakva stvar nije se dogodila još od polufinala 1958. godine u Švedskoj, a zanimljivo je da je tada Svjetski prvak bio Brazil, koji je u finalu pobijedio domaćina Švedsku.

🇭🇷 Luka Modric

🇧🇷 Thiago Silva

This is the first knockout stage game at the World Cup to see both teams start with a player aged 37 or older since the 1958 semi-final!#BBCWorldCup #BBCFootball pic.twitter.com/KySDoUF7hL

— Match of the Day (@BBCMOTD) December 9, 2022