KAPETAN MODRIĆ PROGOVORIO O KRITIKAMA: ‘Ne razumijem ih, zašto su pričali takve stvari’

Nogometna sezona polako se bliži svom početku. Većina najboljih igrača svijeta i dalje odmara od naporne sezone, a među njima je je i motor Reala i Hrvatske, Luka Modrić.

Progovorio je Modrić o Realovom putu do naslova prvaka Europe po 14. puta u velikoj povijesti slavnog kluba iz španjolske prijestolnice. Osim Lige prvaka Reala je uzeo i titulu prvaka Španjolske.

‘Izbacimo prvaka Francuske (PSG), izbacimo prvaka Europe (Chelsea), izbacimo i prvaka Engleske (Manchester City) i opet mnogi govore da smo imali sreće. Ne razumijem ih. ‘ komentirao je kapetan.

PSG je titulu prvaka Francuske osvojio tijekom sezone dok su engleski klubovi bili akutalni prvaci. U finalu su Kraljevi bili bolji od Liverpoola s 1:0 golom Vinciusa.

Luka Modric talking about last seasons Champion League winning campaign. pic.twitter.com/mlzozhzSPt

— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) July 4, 2022