KAPETAN DINAMA EMOTIVNO O NAJTEŽEM TRENUTKU: ‘Štogod napravim za klub, to je malo!’

Autor: I.K.

Arijan Ademi nije imao puno odmora nakon završetka prošle klupske sezone u Dinamu. Kapetan zagrebačkih Plavih je nakon proslave naslova prvaka i osvajanja Kupa Hrvatske s Dinamom otišao na Euro kao reprezentativac Sjeverne Makedonije, a nedugo potom stigao je novi klupski izazov.

Dinamo ove sezone igra u Ligi prvaka već od prvog kola kvalifikacija, a Ademi je bio u akciji u prvoj utakmici na Maksimiru protiv islandskog Valura. Kapetan Plavih bio je zapažen, zabio je dva gola na putu do vodstva s 3:0, a mogao je i treći, no nije iskoristio penal koji je Dinamu otvarao šansu za 4:0. Nakon toga, završnica utakmice se zakomplicirala, Valur je smanjio na 3:2, a takav rasplet ostavlja stvari potpuno otvorenima u uzvratu sljedećeg tjedna na Islandu.

U prvoj reakciji poslije utakmice, Ademi je na sebe preuzeo krivicu što Dinamo nije stigao do uvjerljivije pobjede. Dan kasnije, već je gledao dalje, a tijekom gostovanja u Dnevniku Nove TV dotaknuo se i nekoliko drugih tema.

Veliko iskustvo na Euru

Opisujući svoje ljeto, Ademi je kazao da je nastup u dresu Sjeverne Makedonije na Euru bio veliko iskustvo za njega. Kako donosi Gol.hr, bio je sretan što je zaigrao na velikom natjecanju, a žalio je što makedonski reprezentativci nisu napravili bolji rezultat.

Podsjetimo, Sjeverna Makedonija završila je na posljednjem mjestu bez bodova u skupini C. U njezinom društvu bile su reprezentacije Nizozemske, Austrije i Ukrajine, a sve tri došle su do osmine finala. Makedonskim reprezentativcima je, pak, ostao žal da nisu uzeli veliku pobjedu poput one u gostima protiv Njemačke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo iduće godine u Kataru. Gledajući unatrag, Ademi je tu pobjedu nazvao najvećom u povijesti Sjeverne Makedonije.

Dinamo je u prvom planu

Na početku nove sezone, kapetanu Plavih sada je Dinamo glavna stvar, a klubu ostaje odan osobito zbog toga što pamti podršku koju je imao kada je bio pogođen dugom suspenzijom zbog dopinga. Taj slučaj na koncu je ipak ostao za Ademijem nakon što mu je inicijalno četiri godine duga kazna bila smanjena, a to što je klub bio uz njega neće zaboraviti.

‘Klub je stao iza mene u najtežem periodu mojeg života. Koliko god da napravim, to je malo za klub. Dok god ću biti ovdje, davat ću sve od sebe’, opisao je kapetan zagrebačkih Plavih.