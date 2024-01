Kaos zbog Luke Modrića: Kapetan je izazvao velike brige, neki se plaše da će ga ‘rastrgati’

Pravu pomamu izazvalo je gostovanje najvećeg svjetskog kluba Real Madrida u malom španjolskom gradiću Aranda de Duero, koji broji 33 tisuće stanovnika, a smješten je na sjeveru Pirinejskog poluotoka.

Naime, lokalni klub Arandina izvukao je u Kupu španjolske baš Real u osmini finala ovog natjecanja, a igrači su navodno poslali spisak dresova vodstvu Madrižana, koje bi željeli ponijeti kući kao uspomenu na ovaj susret.

Arandinin kapetan Jorge González ‘Pesca’, predložio je u svlačionici suigračima da pokupe što je moguće više protivničkih dresova nakon utakmice, a da sljedeći dan na treningu održe izvlačenje.

📸 Aranda is preparing for the arrival of Real Madrid tomorrow. @diarioas pic.twitter.com/M2AfAwiseW

— Madrid Zone (@theMadridZone) January 5, 2024