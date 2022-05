KAOS U SUSJEDSTVU: Navijači napali igrače nakon ispadanja iz lige, sijevale šake

Navijači su odlučili kako će neke od naslovnica u regiji napuniti vijesti o njihovima akcijama, pa su se tako Torcidi i Delijama priključili i navijači Rudara iz Prijedora.

Naime, Rudar je izgubio na svom terenu u zadnjem kolu Premijer lige BiH od Radnika i time ispao iz natjecanja nakon samo godinu dana, što se nikako nije svidjelo navijačima kluba.

Tako su nakon utakmice navijači Rudara krenuli prema igračima i tada je nastao pravi kaos.

Napali igrače

Navijači su napali igrače Rudara, koji nisu ustuknuli ispred huligana već su krenule raditi šake i noge, ali ipak su najdeblji kraj izvukli igrači Nemanja Marić i Stefan Dojčinović.

Bosnia and Herzegovina. 22.05.2022

Radnik Bijeljina – Rudar Prijedor. (5-2)

After losing the game, Rudar Prijedor fans attacked their own players and took their shirts off. pic.twitter.com/RvyJN1vtAl

