KAOS U SRPSKOJ REPREZENTACIJI: Se*s skandal trese svlačionicu, tučnjava između igrača i dva ljubavna trokuta!?

Autor: Dnevno GIŠ

Iako Srbija ima dobre mogućnosti za prolaz skupine u zadnjoj utakmici protiv Švicarske, trebaju pobjedu i dobar rezultat utakmice Kamerun Brazil, Orlove samo dva dana prije odlučujuće utakmice tresu skandal za skandalom.

Šok lako ispuštene pobjede protiv Kameruna, kada su Orlovi ispustili dva gola prednosti u samo 30 sekundi, otvorili su Pandorinu kutiju i isplivali su svi duhovi srpskog mentaliteta.

Tako je Dragan Piksi Stojković od pukovnika postao pokojnik, a mediji i javnost u Srbiji kao da se natječu tko će svaliti više krivice na Piksija.





Kaos u svlačionici

Ono što mu najviše zamjeraju je ne postavljanje Dušana Vlahovića, za kojeg je Piksi izjavio kako je nespreman, da bi mu sam igrač uzvratio na internetu objavom; ‘Uvijek spreman’.

Uz već tradicionalnu paljbu po izborniku u javnost su procurile informacije o tučnjavi između dva igrača Orlova i navodnom seks skandalu.

Kako kruži priča supruga jednog reprezentativca imala je aferu s njegovim suigračem iz reprezentacije, a ovaj je to doznao tijekom prvenstva i među njima je došlo do sukoba.

No postoje i informacije o ljubavnom trokutu, ali što je sve istina možda će se doznati nakon utakmice protiv Švicarske koja je na rasporedu u petak od 20 sati.

Nogometni savez Srbije? Nemaju reakcija po tom pitanju. Kapetan reprezentacije Dušan Tadić uoči odlučujuće utakmice protiv Švicarske tvrdi da su to samo laži te da je atmosfera u reprezentaciji sjajna.









“Nikad bolja atmosfera nije bila između igrača. Stvorilo se zajedništvo, to je to. Samo trebamo ostati takvi do kraja”, rekao je 34-godišnji igrač Ajaxa.