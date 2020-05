Rijeka preokretom u finalu kupa! Osječani nezadovoljni suđenjem

Autor: Dnevno

U nedjelju od 20:15 saznat ćemo drugog finalista Kupa Hrvatske.

Nakon što se jučer Lokomotiva plasirala u finale pobjedom u Koprivnici protiv Slaven Belupa 3:1, Rijeka u drugom polufinalu dočekuje Osijek.

Osijek se deseti put probio do polufinala. Do sada je dva puta bio uspješan u polufinalima, a jednom je i osvojio Kup, 1999. u Maksimiru protiv Cibalije. Rijeka je pak 12 puta igrala u polufinalu Kupa i šest puta stigla do finala, pri čemu je ukupno pet puta osvojila Kup.

Za Rijeku nastupaju: Pandur, Galović, Capan, Smolčić, Tomečak, Halilović, Lepinjica, Štefulj, Andrijašević, Gorgon, Čolak.

Sastav Osijeka: Ivušić, Lončar, Škorić, Majstorović, Silva, Žaper, Kleinheisler, Talys, Grezda, Marić, Bočkaj

Osijek je bolje započeo, a Petar Bočkaj u 16. minuti spretnim udarcem zabio za rano vodstvo!

u 48. minuti opet Petar Bočkaj sjajnim pogotkom povećava vodstvo na 0:2!

Osijek je s igračem manje, Robert Murić vraća nadu Rijeci u 66. minuti i zabija za 1:2!

PENAL ZA RIJEKU! Antonio Čolak je siguran iz najstrože kazne i Rijeka se vratila na 2:2!

U 86. minuti Rijeka je povukla kontranapad, a Yanteke lijepo pogodio uz stativu za veliki preokret i vodstvo Rijeke!