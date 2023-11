Kaos u Milanu, navijači PSG-a napadnuti palicama i noževima, ima teško ranjenih

Nogometne utakmice više ne mogu proći bez strašnih slika navijača kako se naganjaju po gradovima, a niti Liga prvaka nije lišena takvih scena, već naprotiv.

U utorak igraju se utakmice najprestižnijeg europskog natjecanja diljem Europe, a jedna od utakmica visokog rizika je ona u Milanu, gdje se susretu od 21 sat Milano i PSG.

Mnoštvo pristalica kluba iz glavnog grada Francuske pohodilo je Milano, a nažalost prije utakmice ponovno smo svjedočili strašnim scenama navijačkog nasilja na ulicama najvećeg talijanskog grada.

Teško ranjeni

Kako dolaze vijesti iz Italije tako se zbrajaju ranjeni navijači PSG-a, koji su napadnuti od strane milanovih ultrasa, a sve je započelo kada je stotinjak navijača Milana okružili one PSG-a naoružani palicama, dimnim bombama, noževima i tko za čime sve ne.

07.11.2023, Milan🇮🇹 attacked PSG🇫🇷, Paris Runs away and one of them stabbed. Paris fan stabbed https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/dLTF76D79s

Na snimkama se može vidjeti prvo bacanje razne pirotehnike, a onda je krenuo stampedo navijača i u kaotičnoj tuči koristili su se i noževi.

Doznaje se kako je ozlijeđeno više navijača PSG-a, jedan od njih je u bolnici s ubodnim ranama opasnim za život i liječnici se bore preživi, a u neredima je stradao i jedan policajac.

Curva Sud Milano🇮🇹 attacked PSG🇫🇷 in Milan last night. A PSG fan was stabbed twice in the legs and was transported to a hospital with a ‘red code,’ indicating a very serious condition. pic.twitter.com/tGivAUBLwI

