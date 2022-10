KAOS KOD SUPARNIKA VATRENIH: Prvo Srbin poveo pobunu, sad im prijeti najveća zvijezda

Nema mira kod suparnika Vatrenih na skorašnjem Svjetskom prvenstvu u Katru, a novi skandal potresao je Kanadu, čija je najveća zvijezda Alphonso Davies, ušao u rat s njihovim nogometnim Savezom.

Podsjetimo, prva kriza u kanadskoj reprezentaciji počela je kada Savez nije isplatio dogovorene premije za plasman na Svjetsko prvenstvo, a pobunu je započeo vratar Crvene zvezde i reprezentacije Kanade Milan Borjan, koji je kod nas poznat po izjavama o Kinu i Oluji.

I taman kada su Kanađani uspjeli smiriti situaciju što se tiče premija, Davies je zabranio prodaju dresova s njegovim imenom Nogometnom savezu Kanade, pošto on od toga nema nikakve koristi.

Neslaganje oko prava

Naime, obiteljski prijatelj i menadžer zvijezde Bayerna Nick Housek, smatra kako niti jedna druga tvrtka, osim one koja ima ugovor s Daviesom, ne može imati prava na komercijalnu upotrebu imidža sportaša.

Housek je istaknuo kako nogometaši nisu nikad dobivali postotak od prodaje reprezentativnih dresova, iako on smatra da to zaslužuju, tako da insistira na posebnom dogovor po kojem će se Nogometni savez Kanade dio novaca usmjeriti prema igračima reprezentacije.

Alphonso Davies' agent Nick Huoseh has advised Canada Soccer to stop selling the star player's jersey on its website: “National team players have never received royalties from jersey sales, and they should. We only want what’s fair and they absolutely can and should do this.” https://t.co/idtV3yYSkF

— Rick Westhead (@rwesthead) October 21, 2022