‘KAO RUSKA INVAZIJA NA HRVATSKU’ Velika drama pred očima tisuća ljudi, ovakav kaos nitko nije očekivao

Trebala je to biti uobičajena večer na nogometnom terenu, ali umjesto toga, gledatelji u Argentini i drugdje u svijetu dobili su scene koje su došle do tisuća, a možda i milijuna ljudi. Sve se ‘zavrtjelo’ oko velikog kaosa za vrijeme i nakon utakmice Gimnasia La Plata – Boca Juniors u argentinskom prvenstvu, s prekidom nakon samo devet odigranih minuta zbog dramatičnih scena ispred stadiona, na tribinama i na travnjaku.

Došlo je do velikog sukoba policije i dijela navijača, s izvorom problema u tome što je veliki broj ljudi htio doći na tribine, a u tome su bili zaustavljeni. Po policijskom objašnjenju, stvar je bila u tome što je na stadion htjelo doći više ljudi nego je bilo prodanih ulaznica, dok domaći klub u La Plati tvrdi da nije bilo tako, kako su prenijeli mediji u Argentini.

Štogod bio razlog, kaos koji je izbio gurnuo je u drugi plan sva objašnjenja i razloge – jer su u prvom planu bile posljedice. Među njima, najteža je stigla s gubitkom života jednog navijača, s informacijama da je preminuo nakon što je doživio srčani zastoj za vrijeme dramatične situacije.

Bilo je puno drame na stadionu u La Plati, s bačenim suzavcem prije prekida utakmice, a potom, s brzim odlaskom igrača s terena i gledatelja s tribina. Ono što se zbivalo oko stadiona pokazuje da su se ondje odvijale i još opasnije stvari. Policija je bila u punoj spremi za akciju, s dugim cijevima i dijelom i na konjima u pokušaju da se situacija primiri. Letjeli su i gumeni meci, a s druge, navijačke strane u ovom sukobu, također je bilo ‘projektila’ koji su išli prema policiji.

Utakmica je bila prekinuta, ne zna hoće li biti nastavka ili će domaći klub biti kažnjen, no za sada, sve ostalo pada u drugi plan kada se pogledaju scene koje su bile zabilježene i kamerama, u programu TyC Sportsa.

Argentinski gledatelji mogli su uživo pratiti što se događa u La Plati, a scene su stigle do ljudi i drugdje u svijetu. U jednom trenutku, komentator ovog kaosa sjetio se naše zemlje, sa zanimljivim riječima kojima je povukao usporedbu s neredima oko stadiona. ‘Ovo je kao ruska invazija na Hrvatsku’, kazao je argentinski komentator, valjda u zabuni u kojoj je u rečenici trebala biti Ukrajina.

Najteža posljedica ovih nereda za sada je stigla gubitkom života jednog navijača, a priča se i o drugim stradalima. Kako su objavili mediji u Argentini donoseći prve informacije nakon sukoba policije i navijača, bilo je i barem osam ozlijeđenih ljudi.

Među stradalima, mediji donose da je bilo i jedno dijete za koje se spominje da je izgubilo vid. Ružne scene ostavile su barem mentalne ‘ožiljke’ za sve koji su bili na stadionu i mnoge koji su bili u blizini, a posla u otkrivanju krivaca će još biti, s izglednim sankcijama za ono što se zbivalo.

A supporter killed, a child blinded and countless more injured at Gimnasia vs Boca. Heavy handed policing with tear gas and rubber bullets used on supporters after it appears the game was oversold. pic.twitter.com/ToX734jsE3

— Bright Gyan (@BrightGyan87) October 7, 2022